По документам реконструкцию следует завершить до 30 июля.

В Омске ищут подрядчика для ремонта выходов из подземного перехода возле кинотеатра «Маяковский». Информация об этом появилась 20 января на сайте госзакупок. Стоимость работ оценивается почти в 24 миллиона рублей. Подрядчики могут подавать предложения до 28 января.

Работы предполагается выполнить в три этапа. В первый этап работ входит реконструкция части перехода, ведущего к Успенскому собору. По графику это необходимо выполнить до 30 апреля. Выход к облправительству на Красном Пути должен быть отремонтирован до 30 июня, и в последнюю очередь приведут в порядок переход по наравлению к кинотеатру – до 30 июля.

Победитель аукциона обязан заменить облицовочную плитку, установить пандусы и поручни, а также прикрепить на ступеньки противоскользящее покрытие из резины.

Прошлой весной администрация города уже заключала контракт на ремонт перехода с фирмой «Империя», однако она не уложилась в срок, и договор был расторгнут. Сейчас переход частично перекрыт, однако его активно используют омичи – других безопасных мест для пешеходов в этой части города просто не оборудовано.