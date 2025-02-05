Омск-Информ
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·Происшествия

Однако пожара в учебном заведении на улице Алексея Полторацкого удалось избежать.
Сегодня в школе № 122 в Омске произошло короткое замыкание. Это случилось около 12:42 на 3-м этаже. Как сообщили в МЧС, замыкание к пожару не привело.
– От МЧС России выезжали 3 единицы техники, 13 человек личного состава, – добавили в ведомстве.
Во время инцидента из школы самостоятельно эвакуировались 724 человека.
·Происшествия

Однако пожара в учебном заведении на улице Алексея Полторацкого удалось избежать.
Сегодня в школе № 122 в Омске произошло короткое замыкание. Это случилось около 12:42 на 3-м этаже. Как сообщили в МЧС, замыкание к пожару не привело.
– От МЧС России выезжали 3 единицы техники, 13 человек личного состава, – добавили в ведомстве.
Во время инцидента из школы самостоятельно эвакуировались 724 человека.