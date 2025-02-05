Здание закрыли на месяц, пока руководство все нарушения не исправит.

Судебные приставы на 30 суток приостановили в Омске деятельность общежития «Высшей школы народных искусств». В здании по адресу: Марка Никифорова, 7, выявили нарушения пожарной безопасности.

– Здание не обеспечено нормативным расходом воды для тушения пожара кранов внутреннего противопожарного водопровода, в общежитии не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает защиту от ложных срабатываний, линии связи между компонентами систем пожарной автоматики выполнены без обеспечения автоматического контроля их исправности – всего выявлено 33 нарушения, – сообщили в УФССП.

Руководство вуза игнорировало информацию о нарушениях и не устранило их. Поэтому суд постановил приостановить деятельность. Единственное, что разрешили вузу делать с общежитием, – это устранять нарушения.

Коммуникации в здании отключили. Студентов из общежития выселили. На автобусе их развезли по другим общежитиям города.