Омск-Информ
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·Общество

Здание закрыли на месяц, пока руководство все нарушения не исправит.
Судебные приставы на 30 суток приостановили в Омске деятельность общежития «Высшей школы народных искусств». В здании по адресу: Марка Никифорова, 7, выявили нарушения пожарной безопасности.
– Здание не обеспечено нормативным расходом воды для тушения пожара кранов внутреннего противопожарного водопровода, в общежитии не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает защиту от ложных срабатываний, линии связи между компонентами систем пожарной автоматики выполнены без обеспечения автоматического контроля их исправности – всего выявлено 33 нарушения, – сообщили в УФССП.
Руководство вуза игнорировало информацию о нарушениях и не устранило их. Поэтому суд постановил приостановить деятельность. Единственное, что разрешили вузу делать с общежитием, – это устранять нарушения.
Коммуникации в здании отключили. Студентов из общежития выселили. На автобусе их развезли по другим общежитиям города.
·Общество

Здание закрыли на месяц, пока руководство все нарушения не исправит.
Судебные приставы на 30 суток приостановили в Омске деятельность общежития «Высшей школы народных искусств». В здании по адресу: Марка Никифорова, 7, выявили нарушения пожарной безопасности.
– Здание не обеспечено нормативным расходом воды для тушения пожара кранов внутреннего противопожарного водопровода, в общежитии не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает защиту от ложных срабатываний, линии связи между компонентами систем пожарной автоматики выполнены без обеспечения автоматического контроля их исправности – всего выявлено 33 нарушения, – сообщили в УФССП.
Руководство вуза игнорировало информацию о нарушениях и не устранило их. Поэтому суд постановил приостановить деятельность. Единственное, что разрешили вузу делать с общежитием, – это устранять нарушения.
Коммуникации в здании отключили. Студентов из общежития выселили. На автобусе их развезли по другим общежитиям города.