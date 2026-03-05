В омском университете отремонтируют общежития почти за миллиард рублей

Ремонт будет поэтапным, чтобы минимизировать неудобства.

В Омском государственном университете имени Ф.М. Достоевского начали подготовку к ремонту студенческих общежитий. В рамках федеральной программы на капитальный ремонт зданий № 1 и № 2 выделено 865,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе университета.

– Проект уже находится в активной стадии реализации: проектно-сметная документация подготовлена и направлена на экспертизу в Главгосэкспертизу России, – отметили в вузе.

Первый этап подготовки к ремонту планируют завершить примерно к середине апреля. После положительного заключения, ориентировочно к концу мая 2026 года, будут проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика.

– Ремонт будет проходить поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для студентов: общежитие № 2 обновят в 2026–2027 годах, общежитие № 1 – в 2027–2028-м, – добавили в университете.

Как заявили в пресс-службе, после окончания работ здания станут современными и удобными для проживания. В проекте предусмотрены семейные блоки, комнаты для маломобильных студентов, специальные зоны «Мать и дитя», оборудованные кухни и сушилки, а также общие пространства для учебы, общения и досуга.

– Мы кардинально обновим общежития № 1 и № 2, создавая комфортную среду для жизни более тысячи студентов. Особое внимание уделяем продуманности каждой детали – от семейных блоков до зон отдыха. Работы будут поэтапными, чтобы минимизировать неудобства, и мы уже начали подготовку к освобождению помещений, – подчеркнул и.о. ректора ОмГУ Иван Кротт.

В настоящий момент студентов из общежития № 2 переселяют в свободные комнаты общежития № 1. Приоритет при заселении отдают иностранным студентам и льготным категориям: участникам СВО, детям-сиротам, инвалидам и несовершеннолетним обучающимся. Рассматривается также вариант временного размещения студентов в общежитиях других вузов города.

– Мы понимаем, что капитальный ремонт создаст временные неудобства, но это необходимый шаг для создания современных условий проживания. Стараемся разместить как можно больше студентов из общежития № 2 в общежитии № 1, используя все доступные возможности, – добавили в пресс-службе.

Сотрудники университета также предупреждают будущих абитуриентов: в связи с ремонтом места в общежитиях будут предоставляться в первую очередь льготным категориям студентов. Остальным придется искать альтернативные варианты проживания.