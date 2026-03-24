На масштабный ремонт омских общежитий потратят 762 миллиона рублей

Корпуса ОмГАУ, политеха и СибАДИ превратят в современные комнаты с дизайнерской мебелью.

Фото создано при помощи ИИ

В Омске готовятся к масштабному капитальному ремонту сразу трех корпусов общежитий крупнейших вузов города. Согласно данным с портала госзакупок, обновят третий корпус Омского аграрного университета на улице Сибаковской, 16, общежитие Омского политехнического университета на 2-й Поселковой, 3, а также корпус СибАДИ на Красногвардейской, 47.

На ремонт комнат и кухонь в общежитии на Сибаковской вуз планирует потратить 329 миллионов рублей. Заявки от подрядчиков принимаются до 3 апреля, завершить работы необходимо к концу декабря 2027 года. В рамках ремонта обновят штукатурку, полы и электропроводку, проведут комплексную реконструкцию кухонь и душевых. После завершения работ жилые комнаты будут напоминать гостиничные номера, а холлы станут просторными и современными с дизайнерской мебелью и продуманным интерьером.

На работы в общежитии Омского политеха выделено 365 миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 апреля, итоги подведут 13 апреля. Обновление будет комплексным: от штукатурки и электропроводки до пола и новой мебели. Комнаты, кухни и вестибюли оформят в светлых тонах с современным дизайном, в жилых помещениях появятся новые кровати и столы, на полах уложат плитку, а современное освещение создаст комфортную и уютную атмосферу.

Корпус СибАДИ приведут в порядок за 68 миллионов рублей. Подведение итогов торгов состоится 30 марта, завершить ремонт подрядчик должен до 1 декабря текущего года. В рамках реконструкции обновят общественные зоны и жилые комнаты с отделкой стен шпатлевкой и водоэмульсионной краской.

В документации указано, что помещения после ремонта должны обеспечивать качественную шумоизоляцию, соответствовать экологическим и эргономическим стандартам, а также нормам пожарной безопасности. Кроме того, предусмотрено разуплотнение комнат – в каждой смогут проживать не более трех студентов. Новые условия проживания студенты смогут оценить уже к концу года.

Напомним, ранее стало известно, что в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского отремонтируют общежития почти за миллиард рублей.