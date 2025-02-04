Омск-Информ
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·Происшествия

Объявлены поиски 11-летнего подростка.

Во вторник вечером, 4 февраля, стало известно о пропаже 11-летней девочки Елизаветы. На поиски ребенка отправился поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск».

По оперативным данным, школьница ушла из дома по улице Лаптева в 15 часов дня и с тех пор не вернулась. На момент публикации поисковики собирались прочесывать окрестности.  

Елизавета ушла из дома в зеленом комбинезоне, белой шапке и сером шарфе. Всех, кто знает что-либо о местонахождении девочки, просят сообщить об этом в полицию.

Обновлено 23:34: ребенка нашли.

·Происшествия

Объявлены поиски 11-летнего подростка.

Во вторник вечером, 4 февраля, стало известно о пропаже 11-летней девочки Елизаветы. На поиски ребенка отправился поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск».

По оперативным данным, школьница ушла из дома по улице Лаптева в 15 часов дня и с тех пор не вернулась. На момент публикации поисковики собирались прочесывать окрестности.  

Елизавета ушла из дома в зеленом комбинезоне, белой шапке и сером шарфе. Всех, кто знает что-либо о местонахождении девочки, просят сообщить об этом в полицию.

Обновлено 23:34: ребенка нашли.