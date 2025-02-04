Врачи-эндоскописты способны выявить новообразование при осмотре ротовой полости пациента.
На сегодняшней пресс-конференции, посвященной Дню борьбы с раком, врач-эндоскопист высшей квалификационной категории Лариса Телятникова рассказала, на каких этапах сейчас можно диагностировать злокачественную опухоль.
– Эндоскопия сделала очень мощный скачок в последние годы. И сейчас по большому счету мы можем провести осмотр и выявить опухоли, выявить опухолевое состояние. Я стараюсь начинать осмотр практически каждого пациента с ротовой полости, и это важно. Потому что ни один другой врач не имеет такой оптики и увеличения, – отметила Лариса Телятникова.
Раннее выявление плоскоклеточного рака ротовой полости, включая папилломы и дисплазию, является критически важным. Только эндоскопист способен распознать эти изменения и обнаружить опухоли на начальных этапах, прежде чем они станут инвазивными. В запущенной стадии рак желудка может быть выявлен при пальпации, однако необходимо находить новообразования, когда они еще являются аденомами с дисплазией. Это позволит провести минимальную операцию, сохранив орган и качество жизни пациента.