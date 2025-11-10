Молодые некурящие омички рискуют умереть от рака легкого

Во всем виноваты вейпы, отмечают эксперты. Они так же опасны, как сигареты.

Шедеврум

В России ведется масштабная дискуссия о запрете продажи вейпов. Глава государства Владимир Путин назвал соответствующую инициативу «заслуживающей внимания» и предложил обсудить ее с экспертами и парламентариями.

С точки зрения дальнейших перспектив рассмотрения этого вопроса стоит выделить два аспекта: медицинский и социальный. Вейпы приводят к никотиновой зависимости быстрее табака и могут стать причинами ряда неизлечимых заболеваний, включая онкологию. Во-вторых, они популярны у подростков и молодежи: уже сформирован вейп-культ среди несовершеннолетних, «парить» начинают уже с 9-10 лет.

Оружие времен Первой мировой

Продавцы вейпов и сами потребители нередко заявляют, что это безвредно, а для курильщиков – способ уйти от никотиновой зависимости. Однако исследования жидкостей для электронных сигарет показывают, что никотин там есть, только не растительного происхождения, а синтетического, кроме того, в наполнителе используется огромное количество ароматизаторов – их насчитывается более 16 тыс. видов.

– Продавцы вейпов и жидкости для вейпов говорят, что это все безопасно: там всего лишь ароматизатор, вода и, например, глицерин, и все это нагревается до 300 градусов. Но никто не говорит, что они распадаются на формалин, ацетальдегид, ацетон и акролеин – его использовали в качестве химического оружия в Первой мировой войне, – рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Омской области, пульмонолог Дмитрий Петров. – Вся эта палитра вкусов – от шоколадного банана до искрящегося шампанского – при нагреве распадается на ряд очень токсичных веществ, которые при длительном применении повышают риски развития рака, запускают ряд патологических процессов, ведущих к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и приводят к бесплодию.

Продажа вейпов детям запрещена, однако найти лазейки в законе не составляет труда. Так, в одной из школ Омска бдительные педагоги собрали целую коллекцию вейпов, на родительских собраниях их показывают и разъясняют родителям о вреде для молодого организма такого «пара».

– К нам в реанимацию поступают дети с острым поражением дыхательной системы, у них легкие буквально обожжены паром, – отмечает Дмитрий Петров.

Многие подростки вдыхают до 800 пуфов в день, что уже относят к колоссальным дозам. И через пару лет такие ребята приходят к врачам уже с зависимостью.

Для подростка вейп и связанная с этим культура потребления, специализированные магазины, вейп-кафе, студии и бары для парильщиков стали притягательными. Для привлечения в вейп-киоск стали продавать обожаемую молодежью мототехнику.

omskinform.ru

«Некурящие» женщины

Статистика вещь упрямая, и она фиксирует, что раком легкого все чаще стали болеть некурящие сигареты молодые женщины. Вейп не пахнет табаком, и многие начинают им «баловаться».

– Отмечается рост случаев онкологии легких у женщин, в том числе среди молодых и некурящих, – говорит старший научный сотрудник отделения торакальной онкологии НИИ онкологии Томского НИМЦ Татьяна Полищук. – Это может быть обусловлено в том числе использованием вейпов и электронных сигарет, что приводит к хроническим заболеваниям легких, повышающих риск онкологии. В Сибирском федеральном округе смертность от рака легкого находится на шестом месте.

министерство здравоохранения Омской области

В Омской области раком легкого ежегодно заболевает свыше тысячи человек, погибает до 700, приводит данные заместитель главного врача Омского клинического онкологического диспансера Игорь Забелин.

– За 10 лет прирост показателя заболеваемости составил 9,6 %. 80 % случаев приходится на мужское население, и чаще всего это хронические курильщики, – рассказывает Забелин. – Наибольшее число случаев заболевания раком легкого регистрируется в возрастной категории от 55 до 79 лет. В структуре заболеваемости рак легкого находится на третьем месте после рака молочной железы и рака кожи, в структуре смертности – на первом месте.

Ранние стадии рака легкого зачастую протекают без симптомов, и о заболевании пациенты могут узнать лишь на поздних этапах, что осложняет лечение. Выявлять рак легкого на ранних стадиях помогают скрининговые программы и диспансеризация.

Ушли в онлайн

Вейпы сейчас очень распространены, и даже если закроют киоски с ними, в интернете их можно приобрести без труда. С 2011 года, когда в России появился первый интернет-магазин по продаже вейпов, число их потребителей увеличилось в десятки раз, из них 90 % – подростки и молодежь.

– В этом году 22 исковых заявления поданы в суд о признании сайтов, торгующих вейпами, незаконными. Их заблокировали, – рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Омской области Юлия Аникевич.

Что касается теневого рынка, то он тоже ушел в онлайн. В этом году проведено 27 проверок, составлено 48 протоколов, изъято из оборота почти 2,5 тыс. единиц продукции. Назначено штрафов на сумму более 300 тыс. рублей. Годом ранее активность проверяющих была гораздо выше: 61 проверка, 230 протоколов и 1,5 млн рублей штрафов.

Одними запретами проблему с вейпами не решить. Нужно в первую очередь формировать у населения запрос на сбережение своего здоровья, объяснять, почему выгоднее не курить и какие негативные последствия ждут того, кто делает это.