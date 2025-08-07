Вакцина от смертельной болезни появится уже осенью этого года.

Отечественная мРНК-вакцина против рака может стать доступной пациентам в экспериментальном порядке. Запуск программы планируется в период с конца сентября до середины октября, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

– Согласно существующему рабочему плану, если он будет реализован в полном объеме. Примерно через два месяца должна первая партия онкологических больных с меланомой начать получать этот препарат. То есть это конец сентября – середина октября, – рассказал Гинцбург РИА Новости.

Технология мРНК-вакцины в случае успешного тестирования потенциально может быть адаптирована для борьбы с другими видами злокачественных новообразований. В ближайшее время планируется обсудить расширение спектра онкологических пациентов, подлежащих лечению с применением инновационной технологии.

– Здесь речь пойдет в первую очередь о совершенствовании программного обеспечения, которое, не секрет, сейчас настроено на онкологические заболевания с очень высокой генетической изменчивостью, такие как меланомы, мелкоклеточный рак легкого и другие, – добавил эксперт.

Важно отметить, что существуют типы опухолей, характеризующиеся меньшим числом генетических мутаций, например, рак поджелудочной железы, рак простаты и отдельные формы рака почек.