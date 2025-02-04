Лариса Телятникова напомнила о важности своевременной диагностики онкологических заболеваний.

Врач-эндоскопист высшей квалификационной категории Лариса Телятникова призвала омичей не бояться обследований на выявление онкологических заболеваний. Бояться нужно не процедуры, а того, что можно вовремя не обнаружить заболевание, отмечает специалист.

– Я говорю моим пациентам, что если у вас что-то болит касаемо желудочно-кишечного тракта, то почти никогда это не рак. Рак не болит. И это самая неприятная его особенность. Рак толстой кишки, если уж мы говорим про него, – это достаточно протяженный во времени процесс. Нет такого, что вчера человек лег и у него ничегошеньки не было, а сегодня он проснулся, и там уже все совсем стало плохо. Не бывает такого. Организм успевает адаптироваться к этому постоянному сужению просвета, – объяснила Лариса Телятникова.

Эндоскопист рассказала, что у нее было много пациентов, у которых диаметр кишки был менее толщины мизинца. Однако у людей не было никаких болезненных ощущений, а беспокоили лишь запоры, которые могут быть симптомом множества простых и неопасных заболеваний.

– Пациент говорит: «Вы знаете, я так боюсь, я так боюсь». Обычно я отвечаю: «Вы боитесь? Это нормально, но гораздо хуже, если я начну бояться». Вот это будет трагедия. Боятся все. Когда ко мне приходят коллеги, которые у себя подозревают какое-то онкологическое заболевание, вы не представляете, как это. Человек просто дрожит от страха, – поделилась Лариса Телятникова.

Она напомнила, что есть разные способы смягчить процедуру наркозом или проверить желудочно-кишечный тракт эндокапсульным исследованием. Однако самым действенным будет найти доктора, которому человек сможет доверять.