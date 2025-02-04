Скрининговые методы – лучший способ диагностики для обнаружения онкологических заболеваний.

На сегодняшней пресс-конференции, посвященной Дню борьбы с онкологическими заболеваниями, заведующий отделением хирургических методов лечения торакальной онкологии БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» Дмитрий Новицкий рассказал о выявлении рака на ранних стадиях болезни. Помочь с этим может диспансеризация – регулярное профилактическое обследование.

– Есть скрининговые методы, которые позволяют многие локализации выявить на ранней стадии развития. Что, соответственно, дает нам возможность проведения радикального лечения, и пациент в результате проведенного лечения становится в общем-то здоровым человеком, – пояснил Новицкий.

По словам врача, в рамках программы диспансеризации проводится скрининг таких онкозаболеваний, как рак легких, мужских и женских половых систем, а также рак кожи и толстой кишки. Выявить заболевание легких может обязательная ежегодная флюорография. Для проверки женской половой системы необходимо каждый год сдавать Пап-тест, он же мазок по Папаниколау. Для диагностики рака шейки матки необходим ежегодный осмотр гинеколога, а для проверки молочных желез нужно делать маммографию.

Выявить заболевание мужской половой системы помогает исследование простатспецифического антигена. Для диагностики онкологических заболеваний кожи проводится осмотр кожных покровов с целью выявления рака кожи или меланомы, что является более грозной патологией, чем сам рак кожи. Обнаружить заболевание толстой кишки можно благодаря регулярным исследованиям кала на скрытую кровь в определенных возрастных группах.

– Это основные пункты, которые при своевременном проведении диспансеризации позволяют выявить злокачественное образование вовремя и дать возможность для адекватной борьбы с ними, – отметил Новицкий.

За последние десять лет ситуация с диагностикой и лечением онкологических заболеваний во многом изменилась в лучшую сторону. Эта тенденция наблюдается благодаря массовому скрининговому обследованию населения, а также увеличению мощности онкологической службы в рамках национального проекта развития онкологической помощи.