Омск-Информ
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·Общество

Проблема ранней диагностики все еще остается одной из ключевых.

Заведующий отделением хирургических методов лечения торакальной онкологии БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» Дмитрий Новицкий рассказал, какие виды рака сегодня встречаются чаще всего.

– Первые два в структуре мужской заболеваемости – это рак предстательной железы и рак толстой кишки. Рак легкого, к счастью, после многолетнего первого места в структуре онкологической заболеваемости сдвинулся сейчас на третье, – отметил врач.

По словам Новицкого, главной проблемой диагностики онкологических заболеваний является то, что на ранних стадиях симптомы носят неспецифический характер, из-за чего человек сам не уделяет им особого внимания.

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·Общество

Проблема ранней диагностики все еще остается одной из ключевых.

Заведующий отделением хирургических методов лечения торакальной онкологии БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» Дмитрий Новицкий рассказал, какие виды рака сегодня встречаются чаще всего.

– Первые два в структуре мужской заболеваемости – это рак предстательной железы и рак толстой кишки. Рак легкого, к счастью, после многолетнего первого места в структуре онкологической заболеваемости сдвинулся сейчас на третье, – отметил врач.

По словам Новицкого, главной проблемой диагностики онкологических заболеваний является то, что на ранних стадиях симптомы носят неспецифический характер, из-за чего человек сам не уделяет им особого внимания.

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