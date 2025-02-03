Мужчину лишили свободы на 5 лет.

Второй Восточный окружной военный суд Новосибирска вынес приговор жителю Омска. Его признали виновным в оправдании террористической деятельности и призывам к ней.

Как сообщает ФСБ, в июне 2023 года мужчина опубликовал комментарий под видеозаписью допроса российского военнопленного украинскими военизированными.

За это суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Омича также лишили права заниматься публичным размещением материалов в интернете на три года.