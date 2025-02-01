Омск-Информ
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·Происшествия

Перед аварией один из автомобилей поворачивал налево, а другой ехал прямо.
В соцсетях появилось видео аварии, в которую попал вчера главный тренер «Авангарда» Ги Буше. Судя по записи, один из автомобилей поворачивал налево, а другой ехал прямо.
Напомним, вместе со своей девушкой он ехал на матч на «G-Drive Арену». По предварительным данным, водитель Hyundai не пропустил клубный Mercedes, на котором возят канадского специалиста.
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·Происшествия

Перед аварией один из автомобилей поворачивал налево, а другой ехал прямо.
В соцсетях появилось видео аварии, в которую попал вчера главный тренер «Авангарда» Ги Буше. Судя по записи, один из автомобилей поворачивал налево, а другой ехал прямо.
Напомним, вместе со своей девушкой он ехал на матч на «G-Drive Арену». По предварительным данным, водитель Hyundai не пропустил клубный Mercedes, на котором возят канадского специалиста.
1197