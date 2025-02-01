Синоптики спрогнозировали погоду на субботу.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 1 февраля, в Омской области будет –12...–7 градусов. Местами может быть теплее, до –7.

Погода будет облачная с прояснениями. Синоптики также обещают небольшой снег, гололедицу на дорогах и ветер 7–12 м/c.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня в Омске также будет слабая магнитная буря (уровня G1). Возмущение магнитосферы ожидается с 03:00 до 06:00, а также с 09:00 до 18:00.