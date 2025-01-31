Жители района приняли решение поддерживать своих земляков «за ленточкой», и с каждым днем растут эффективность и объемы их помощи.

В связи с проведением специальной военной операции сама жизнь заставляет вспомнить опыт Великой Отечественной войны, во время которой не только фронтовики, но и находящиеся в тылу люди приближали победу своим ударным трудом на заводах и полях, а также собирали теплые вещи, продуктовые посылки, перечисляли деньги на покупку танков и самолетов. Как оказалось, сегодня тоже можно поступать аналогичным образом. Хорошим примером тому является деятельность Шербакульского социального центра добровольчества и волонтерства. Центр вырос из неформального кружка неравнодушных граждан, решивших помогать своим землякам, которые стали участниками СВО в результате частичной мобилизации или добровольно отправились «за ленту».

– Поначалу мы собирали гуманитарную помощь, организовывали благотворительные концерты для семей военнослужащих, к праздникам развозили сладкие подарки их детям. Постепенно к нам присоединялись единомышленники, и мы расширили сферу деятельности за счет налаживания собственного производства. Стали плести маскировочные сети, изготавливать окопные свечи, отшивать антидроновые одеяла, вязать теплые вещи, – вспоминает руководитель шербакульского волонтерского центра Юлия Власова.

В настоящее время активистами центра являются 336 человек, но значительно больше жителей района периодически присоединяются к мероприятиям и акциям центра, все больше и больше втягиваясь в добровольчество. Такую работу просто не могли не заметить региональные и районные власти. Волонтерам было безвозмездно выделено отдельное помещение, а сам центр приобрел статус юридического лица, став автономной некоммерческой гуманитарной благотворительной организацией «Шербакульский социальный центр добровольчества и волонтерства».

– Новый статус позволит большему числу различных муниципальнх и коммерческих структур на законных основаниях оказывать помощь центру, а центр сможет увеличить объем помощи нашим бойцам, находящимся в зоне СВО. В настоящее время «за лентой» находятся более 300 выходцев Шербакульского района. Мы гордимся каждым из них и чем можем будем помогать. Также всегда будем помнить о тех, кто погиб на этой войне, отстаивая честь и независимость нашей Родины, – заявил глава Шербакульского муниципального района Александр Молоканов.

Придя 30 января в центр добровольчества и волонтерства, глава района попал на мастер-класс, который провел для земляков активист центра Константин Подосинников. А учил он их плетению дели – основы для создания маскировочных сетей.

– Мне тут сообщили, что у оптовых поставщиков 35-килограммовый мешок дели с учетом доставки стоит более 50 тыс. рублей. Меня прямо возмутило это, ведь дель – это всего лишь ячейки из капроновой нити, которая сама по себе копеечная. Меня отец в детстве учил рыбацкие сети из такой нити плести, ну вот пришлось вспомнить ту науку. Итак, нам нужны: капроновая нить, деревянный челнок, деревянная линейка и терпение. Примерно за час можно сплести дель размером три на два метра, себестоимость которой не превысит 300 рублей, – раскрыл экономику самостоятельного плетения дели Подосинников.

В реализации ряда проектов шербакульским волонтерам активно помогают местные школьники – участники юнармии и «Движения первых». Несложные заказы они выполняют прямо на школьных уроках труда. Плетение дели может стать новым их делом. За 45 минут урока класс вполне может справиться с изготовлением основы для маскировочной сети среднего размера. Также юные шербакульцы готовятся освоить изготовление так называемых антидроновых штор. По сути, это тоже капроновая или нейлоновая сеть, которая развешивается между деревьями и в которой запутываются вражеские беспилотные летательные аппараты.

Идеи своих производственных проектов волонтеры берут не «с потолка», а обсуждают их с земляками-военнослужащими, с которыми находятся на постоянной связи. Так, по просьбе фронтовиков добровольцы стали готовить «аварийную» воду. Это чистая питьевая вода, перелитая в стерильные вакуумные пакетики объемом 50–100 миллилитров. Такие пакеты с помощью квадрокоптеров доставляются штурмовым группам на первой линии фронта.

Иногда центр выполняет более весомые – в прямом смысле этого слова – заказы. Речь идет, например, о срочной отправке «за ленту» квадрокоптеров и автомобилей. Всего на фронт от Шербакульского центра добровольчества и волонтерства было отправлено 11 автомобилей, 3 мотоцикла и 2 квадроцикла. А еще отправлялись автозапчасти, стройматериалы, дизельные и бензиновые генераторы.

Не сомневаясь в том, что победа в итоге будет за Россией, шербакульские волонтеры задумываются о том, чем займутся после войны. Одно из новых направлений деятельности волонтерского центра – реабилитация вернувшихся с фронта земляков. Для них организовываются творческие встречи, проводятся спортивные соревнования. Участников СВО приглашают для проведения уроков мужества в школах района, и живое общение с фронтовиками, которые совсем недавно сидели за теми же партами, а теперь стали героями, является одной из наиболее действенных форм гражданско-патриотического воспитания молодежи.