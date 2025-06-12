«Единая Россия» приурочила отправку очередной партии гуманитарного груза ко Дню России.
Накануне празднования Дня России из Омска отправилась очередная партия гуманитарной помощи. В подшефный Омской области город Стаханов (Луганская народная республика) отправились автомобили, мотоциклы, спецтехника, вода и продукты питания, собранные волонтерами и гуманитарным центром региона.
Одними из главных адресатов в этот раз стали дети Стаханова. Им передали большое количество летних детских вещей.
- Дети всегда нуждаются в особенной заботе. И не важно, где они проживают - рядом с нами в Омске или на новых российских территориях, - говорит руководитель исполкома омского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Огорелкова. – Сегодня мы передали детские летние вещи, а вместе с ними частицу своей заботы и внимания. Важно, чтобы это лето для всех российских детей прошло спокойно, было наполнено приятными впечатлениями.
Также волонтеры передадут «за ленточку» адресные посылки для бойцов, собранные их родными.