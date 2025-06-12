Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

«Единая Россия» приурочила отправку очередной партии гуманитарного груза ко Дню России.

Накануне празднования Дня России из Омска отправилась очередная партия гуманитарной помощи. В подшефный Омской области город Стаханов (Луганская народная республика) отправились автомобили, мотоциклы, спецтехника, вода и продукты питания, собранные волонтерами и гуманитарным центром региона. 

Одними из главных адресатов в этот раз стали дети Стаханова. Им передали большое количество летних детских вещей.

- Дети всегда нуждаются в особенной заботе. И не важно, где они проживают - рядом с нами в Омске или на новых российских территориях, - говорит руководитель исполкома омского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Огорелкова. – Сегодня мы передали детские летние вещи, а вместе с ними частицу своей заботы и внимания. Важно, чтобы это лето для всех российских детей прошло спокойно, было наполнено приятными впечатлениями.

Также волонтеры передадут «за ленточку» адресные посылки для бойцов, собранные их родными.

·Общество

«Единая Россия» приурочила отправку очередной партии гуманитарного груза ко Дню России.

Накануне празднования Дня России из Омска отправилась очередная партия гуманитарной помощи. В подшефный Омской области город Стаханов (Луганская народная республика) отправились автомобили, мотоциклы, спецтехника, вода и продукты питания, собранные волонтерами и гуманитарным центром региона. 

Одними из главных адресатов в этот раз стали дети Стаханова. Им передали большое количество летних детских вещей.

- Дети всегда нуждаются в особенной заботе. И не важно, где они проживают - рядом с нами в Омске или на новых российских территориях, - говорит руководитель исполкома омского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Огорелкова. – Сегодня мы передали детские летние вещи, а вместе с ними частицу своей заботы и внимания. Важно, чтобы это лето для всех российских детей прошло спокойно, было наполнено приятными впечатлениями.

Также волонтеры передадут «за ленточку» адресные посылки для бойцов, собранные их родными.