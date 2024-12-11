Кроме необходимого на фронте дополнительного оборудования, в преддверии праздников военнослужащим передадут новогодние ели, подарки, письма и открытки от родных.

Председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов принял участие в отправке груза военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. В составе груза находятся генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, станции подавления БПЛА, инструменты и бензопилы, квадроцикл, автошины, сварочное оборудование, радиостанции, рации и спутниковая связь. Кроме того, в преддверии новогодних праздников для бойцов отправлены искусственные ели, игрушки и подарки. Военнослужащим переданы также письма и открытки.

Отметим, что спикер регионального парламента не просто координирует в Омске работу по сбору гуманитарных грузов для жителей Донбасса и бойцов СВО, но и сам регулярно бывает на новых российских территориях. Так, в конце сентября он вместе с заместителем по работе в Заксобрании Павлом Коренным принял участие в торжественном мероприятии, посвященном вручению паспортов РФ активистам «Движения Первых» в Стаханове (подшефный Омской области город в ЛНР).

По примеру спикера многие депутаты Законодательного собрания активно включились в волонтерское движение, собирают, а иногда и доставляют гуманитарные грузы в зону СВО.