Чтобы воспользоваться вкладом, нужно выполнить два условия.

МТС Банк создал продукт для клиентов – физических лиц – вклад в рублях «МТС Максимум». Банк установил максимальную процентную ставку на уровне 23,5 % годовых при условии, что средства на вкладе будут находиться 181 день.

Есть и другое условие – покупку товаров и услуг по любой карте МТС Банка или кредитной карте МТС Деньги на сумму от 90 тысяч рублей в течение месяца.

Открыть новый вклад можно в офисах банка на срок 120, 181 и 367 дней. Минимальная сумма, которая должна храниться на вкладе, составляет 10 тысяч рублей, максимальная – 2 млн рублей.

При соблюдении условий программы лояльности ставка по вкладу вырастет. Для этого клиенту нужно платить по дебетовым или кредитной карте МТС Банка. Каждый месяц нужно тратить сумму от 10 тысяч рублей.

В зависимости от срока действия вклада и сумм платежей по картам доходность может колебаться от 21,2 до 23,5 % годовых при условии капитализации процентов.

Если клиент не пользуется программой лояльности по вкладу «МТС Максимум», то ставка по вкладу составит 21,2 % годовых при размещении средств на 120 дней, 22 % – на 367 дней, 22,5 % – на 181 день. Ставки действительны при капитализации процентов.

Что касается выплаты процентов, то она может происходить каждый месяц на счет в МТС Банке либо в конце срока вклада. Пополнение или частичное снятие средств с вклада недоступно.

ПАО «МТС-банк». Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 г. ИНН 7702045051. Реклама (18+)