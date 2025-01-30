Сертификат на покупку жилья дети-сироты могут получить досрочно, если трудоустроятся на предприятия ОПК.

Сегодня, 30 января, депутаты Законодательного собрания Омской области приняли поправки к закону «О предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения». Сейчас на такую меру поддержки могут рассчитывать дети-сироты с 23 лет или же те, кто достиг 21 года, но имеет детей или инвалидность I и II группы. Депутаты решили расширить эту категорию и предложили включить в новый перечень работников организаций, входящих в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, со статусом ребенка-сироты.

- Мы считаем, что данная мера позволит лицам из числа детей-сирот, которые выполняют важную для современных реалий трудовую функцию, раньше получить сертификат на покупку жилья, - сказал заместитель председателя Законодательного собрания Омской области Павел Коренной.

Готовил документ комитет по образованию, науке, культуре и молодежной политике ЗС, который возглавляет Коренной. Цель нововведений - привлечь дополнительную рабочую силу в ОПК, что будет способствовать сокращению кадрового дефицита в Омской области.

Отметим, что в регионе сейчас работает на оборонке шестеро детей-сирот, возрастом от 21 до 23 лет. С принятием закона, как надеются парламентарии, ситуация изменится. Со сроками выплаты обещают не тянуть.

Добавим, что выплата – это сертификат на приобретение жилья, обеспеченный деньгами в размере 3 млн 688 тыс. рублей.