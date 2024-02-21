На форуме, состоявшемся в Штабе общественной поддержки, было отмечено, что благодаря нацпроекту выросло количество занятых в секторе малого и среднего предпринимательства.

На форуме, состоявшемся в Штабе общественной поддержки, было отмечено, что благодаря нацпроекту выросло количество занятых в секторе малого и среднего предпринимательства.

В Штабе общественной поддержки прошел форум, посвященный реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Омской области

Этот национальный проект реализуется с 2019 года. Первый заместитель министра экономики Омской области Денис Кушнер отметил хорошую динамику сразу по нескольким показателям.

– Нацпроект реализуется с 2019 года, достигли достаточно хороших результатов, в основном за счет поступлений из федерального бюджета – всего на реализацию было направлено 2,7 млрд рублей. Отмечу значительный прирост занятых в секторе малого и среднего предпринимательства – более 316 000 человек, перед стартом проекта количество составляло 229 000 человек. Также видим увеличение налоговых поступлений – в 2023 году сектор малого и среднего бизнеса заплатил 26,3 млрд рублей, в 2018 году – чуть более 13 млрд. В целом результаты реализации нацпроекта оцениваем положительно, – рассказал Кушнер.

Обсудили собравшиеся успешные кейсы реализации существующего национального проекта, а также готовность к новому нацпроекту, запуск которого запланирован на 2025 год. Уже появляются его определенные очертания – это стимулирование роста предпринимательства – от микро к малому, от малого к среднему, от среднего к «МСП плюс».

Модератор круглого стола, вице-спикер Заксобрания Павел Коренной подчеркнул готовность депутатского корпуса поддержать инициативы, прозвучавшие на сегодняшнем форуме.

– Возможно, они обретут свои очертания в будущих законопроектах, которые мы можем принять на территории Омской области. Мы заинтересованы в том, чтобы предпринимательство развивалось, – заявил Коренной.

На площадке Штаба общественной поддержки по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко проходят круглые столы в рамках форумной кампании по реализации национальных проектов на территории Омской области. На следующей неделе запланирован совместный с минстроем форум, посвященный реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды».