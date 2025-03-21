На региональном уровне в Омской области сирот обеспечат бесплатным питанием, медобслуживанием и проездом к месту учебы.
На пленарном заседании законодатели региона рассмотрели во всех чтениях социально значимый закон «О внесении изменений в статью 44 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан». Документ разработан министерством образования региона.
– Законопроект разработан в целях приведения в соответствие с федеральным законом о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проектом предлагается распространить меры поддержки на обучающихся в школе лиц из числа детей-сирот и лиц, достигших 18 лет и потерявших родителей в период обучения в школе. Следующие меры соцподдержки: предоставление бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, путем возмещения их стоимости и обеспечения бесплатным проездом на городском пригородном транспорте в сельской местности, на внутригородском транспорте, кроме такси, а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Данные меры поддержки и процедуры их предоставления в настоящее время на уровне постановления правительства установлены, – сообщил заместитель председателя Заксобрания Омской области Павел Коренной.
Кроме того, сиротам будет бесплатно оказываться медицинская помощь до завершения обучения.
Павел Коренной подчеркнул высокую социальную значимость этого законопроекта, в силу чего документ был принят во всех чтениях сразу.