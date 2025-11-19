Ценный опыт: участник СВО стажируется в областном парламенте

В рамках проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» ветеран СВО Алексей Касаткин поучаствовал в работе комитета Заксобрания Омской области по образованию.

Пресс-служба Заксобрания Омской области

Ветеран специальной военной операции Алексей Касаткин, прошедший отбор в рамках проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ», приступил к стажировке в областном парламенте. Он поучаствовал в заседании комитета по образованию. Его наставником выступает спикер Законодательного собрания Александр Артемов.

Касаткин, добровольно отправившийся в зону СВО в 2023 году, служил в медицинской роте, оказывал помощь раненым бойцам. За проявленный героизм был удостоен медалей «За помощь в бою», «За помощь СВО» и двух медалей «За спасение погибавших».

Пресс-служба Заксобрания Омской области

После демобилизации стал участником кадровой программы «Время Героев» и в настоящее время занимает должность заведующего поликлиникой № 2 Медико-санитарной части № 4.

Проект «ПРОдвижение ГЕРОЕВ», инициированный губернатором Омской области Виталием Хоценко, является продолжением федеральной программы «Время Героев», нацеленной на формирование кадрового резерва для государственной и муниципальной службы.

Пресс-служба Заксобрания Омской области

По словам заместителя председателя Законодательного собрания Павла Коренного, стажировка позволит Касаткину изнутри изучить законодательный процесс от разработки законопроекта до его принятия.

– Очень хорошо, что Алексей Касаткин взялся посмотреть на нашу кухню законодательную. Пока это первое посещение комитета. Будут и последующие, – заверил Коренной.

Сам Алексей Касаткин отметил, что участие в работе комитета стало для него ценным опытом, позволившим понять принципы функционирования государственного механизма. Касаткин намерен активно участвовать в дальнейшей работе парламента, демонстрируя свою готовность к новым вызовам.