Он получил деньги на развитие малого бизнеса, но потратил их не по назначению.

Полтавский районный суд Омской области признал 48-летнего местного жителя виновным в мошенничестве при получении государственной помощи. Как сообщает прокуратура, в мае 2023 года мужчина получил 350 тыс. рублей для развития малого бизнеса. На эти деньги он должен был купить оборудование для станции технического обслуживания автомобилей. Однако омич обманул чиновников министерства труда и социального развития региона.

– Для подтверждения расходования полученных денежных средств в рамках развития предпринимательской деятельности мужчина заключил фиктивные договоры купли-продажи на принадлежащее ему шиномонтажное оборудование, которые представил в органы власти, – отметили в прокуратуре.

Отметим, что в суде мужчина признал вину и возместил ущерб. В наказание за преступление суд оштрафовал его на 100 тыс. рублей.