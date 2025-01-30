Девушку поймали с крупной партией наркотиков.

Следственный комитет возбудил на 17-летнюю омскую студентку уголовные дела за хранение наркотиков и покушение на их сбыт. Как сообщили в ведомстве, речь идет о крупной партии эфедрона.

По версии следствия, указания девушка получала через интернет. Она забирала партию наркотика, фасовала и раскладывала по тайникам-закладкам. Во время очередной поездки подозреваемую задержали с поличным. В рюкзаке у нее нашли 502 грамма эфедрона (меткатинон). В квартире девушки изъяли еще 92 грамма производного N-метилэфедрона, весы и упаковочный материал.

Отметимм, что теперь девушке грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.