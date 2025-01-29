В этом году вуз начнет набирать студентов на новую специальность.

Если есть лидер, значит есть тот, кто формирует и поддерживает его имидж. Формирование и поддержание имиджа в общественно-политической среде существенно отличается, например, от позиционирования коммерческой компании, поэтому в этой области нужны компетентные специалисты.

В 2025 году ОмГУ имени Достоевского открывает набор на новые и модернизированные бакалаврские и магистерские программы по актуальным специальностям, которые отвечают экономическим, технологическим и информационным вызовам.

Одна из таких программ – «Политический консалтинг и PR». Это направление подготовки «Политология» на факультете истории, теологии и международных отношений.

– Решение о запуске новых программ принималось в том числе с учетом потребностей регионального рынка труда, – объяснила проректор по учебной работе ОмГУ имени Достоевского Елена Еременко. – Мы постоянно находимся в диалоге с компаниями и предприятиями, анализируем запросы работодателей, изучаем спрос на конкретных специалистов. В реализации всех образовательных программ делается упор на практической составляющей, что позволяет студентам уже в период обучения решать конкретные производственные задачи и кейсы. Гуманитарные профессии претерпевают определенные трансформации, и политический консультант сегодня – это в определенном смысле социальный технолог, который сопровождает любую публичную деятельность.

Хотя обычно политтехнологов ассоциируют именно с выборами, сегодня их задачи этим не исчерпываются. Они могут заниматься любыми социальными проектами, интернет-кампаниями, публичными слушаниями. Пиарщик, психолог, политолог, журналист – профессия политтехнолога объединяет все эти виды деятельности.

Студенты получат базовые и специальные знания в области политических наук (политическая теория, политический анализ и прогнозирование, политический консалтинг, политическая социология, политические технологии), а также навыки в области медиакоммуникаций и PR-деятельности.

Для поступления в ОмГУ необходимо представить результаты ЕГЭ по русскому языку и истории, а также по обществознанию, географии или иностранному языку – на выбор. Количество бюджетных мест – 10.

По ссылке можно следить за новостями приемной комиссии ОмГУ.