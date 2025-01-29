Вопрос обсудят на ближайшем заседании горсовета.

В Омске собираются ввести учет городских личных подсобных хозяйств под контролем местных властей. Такие выводы можно сделать из предложений по дополнению перечня вопросов местного значения, закрепленных уставом города.

По информации «СуперОмска», в документе содержится следующая формулировка: «осуществление учета личных подсобных хозяйств, которые ведут граждане в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», в похозяйственных книгах».

Согласно закону, ведение личного подсобного хозяйства включает в себя труд по выращиванию и переработке сельскохозяйственной продукции для собственных нужд на выделенном или приобретенном земельном участке. Эта категория охватывает территории, используемые под огороды и разведение животных.

Поправки в Устав города Омска будут рассмотрены на следующем заседании горсовета, запланированном на среду, 29 января.