Родители пожаловались на качество питания и обслуживания.

В редакцию «Омск-информа» обратились родители учеников школы № 32 на проспекте Мира, 102а, с жалобами на качество питания и обслуживания.

– Дочь практически не ест в школе, говорит, жевать это невозможно. Первоначально не верил, но когда ребенок снял свой обед на телефон, понял, что все это правда. Приезжал Роспотребнадзор и написал замечания, – рассказал отец одной из учениц старших классов.

Другие родители в соцсетях утверждают, что несколько учеников начальных классов сегодня ушли домой из-за отравления. И жалуются, что работники плохо моют посуду, тарелки.

В региональном Роспотребнадзоре пояснили, что начали проверку по факту публикаций и соцсетях.

– Управлением Роспотребнадзора по Омской области начато проведение соответствующих мероприятий. При выявлении нарушений санитарного законодательства будут приняты меры, установленные действующим законодательством, – рассказали в ведомстве.

По данным редакции, проблемы с качеством питания в столовой этой школы наблюдаются уже несколько лет. Но широкой общественности об этом стало известно только сейчас.