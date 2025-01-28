Больше всего случаев зафиксировано в Новосибирской области.

Федеральный оперативный штаб предоставил данные по заболеваемости коронавирусом за четвертую неделю января, с 20 по 26 января. Омская область по показателям оказалась на последнем месте среди регионов Сибирского федерального округа.

В частности, за вышеназванный период выявлено 45 случаев заболевания, из них госпитализированы были 11 пациентов. Выздоровели 69 омичей, никто из зараженных вирусом не умер. Судя по всему, неделей раньше вновь выявленных случаев СOVID-19 было 69, 12 человек госпитализированы. Следовательно, заболеваемость в Омской области пошла на спад.

Самые высокие показатели - в Новосибирской области, 128 заболевших, на втором месте - Красноярский край, на третьем - Иркутская область.

Опираясь на данные оперштаба за 3-ю неделю 2025 года, можно сделать вывод, что заболеваемость коронавирусом в Омской пошла на спад - неделей ранее в регионе было выявлено 69 случаев заболевания и 12 человек были госпитализированы.