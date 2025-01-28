Единого реестра в регионе не существует. Поэтому чем занимаются эти целители, неизвестно.

В то время как в Башкирии создают единый реестр народных целителей, в Омской области этого делать не планируют. Все потому, что в регионе работают всего два легальных специалиста с лицензиями. Правда, в следующем году им придется продлять разрешения.

Как уточнил РБК Омск со ссылкой на пресс-службу Минздрава, раньше в Омской области работало 8 знахарей, но не всем из них продлили лицензии.

В регионе подобные разрешения выдаются с 2013 года. Незаконное целительство облагается штрафом до 4 тыс. рублей.