Омск-Информ
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·Происшествия

Реклама ломбарда вводила в заблуждение потребителей финансовых услуг, поскольку ничего рекламировать ломбарды не имеют права

деньги

Омское управление федеральной антимонопольной службы России признало ненадлежащей рекламу ломбарда.

– Реклама «скупка, обмен, продажа берем все! оценка техники 70 % от стоимости…» была направлена на привлечение внимания неопределенного круга лиц к оказываемым ломбардом услугам, – отметили в пресс-релизе УФАС.

Ломбард – это организация, которая выдает займы под залог, и они не вправе заниматься предпринимательской деятельностью и осуществлять у граждан скупку имущества. Антимонопольщики посчитали, что рекламная информация вводит в заблуждение потребителей финансовых услуг.  В итоге реклама была демонтирована.

·Происшествия

Реклама ломбарда вводила в заблуждение потребителей финансовых услуг, поскольку ничего рекламировать ломбарды не имеют права

деньги

Омское управление федеральной антимонопольной службы России признало ненадлежащей рекламу ломбарда.

– Реклама «скупка, обмен, продажа берем все! оценка техники 70 % от стоимости…» была направлена на привлечение внимания неопределенного круга лиц к оказываемым ломбардом услугам, – отметили в пресс-релизе УФАС.

Ломбард – это организация, которая выдает займы под залог, и они не вправе заниматься предпринимательской деятельностью и осуществлять у граждан скупку имущества. Антимонопольщики посчитали, что рекламная информация вводит в заблуждение потребителей финансовых услуг.  В итоге реклама была демонтирована.