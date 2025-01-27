Стражи порядка задержали двоих мигрантов с крупной партией наркотиков.

Омскими полицейскими были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 – ч.ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере).

Двое граждан ближнего зарубежья, 20 и 27 лет, были задержаны сотрудниками УНК по подозрению в работе на интернет-магазин по распространению наркотиков. Известно, что молодые люди приехали в Омск осенью прошлого года для оформления документов. Сначала для легальной трудовой деятельности, а после неудач в сфере строительства перешли в незаконный бизнес.

Фигуранты были задержаны сотрудниками полиции в селе Пушкино во время поездки для организации тайников-закладок. В ходе досмотра у старшего из них изъяли 20 граммов производного N-метилэфедрона, у младшего – почти 50 граммов того же вещества, а также 160 граммов сделанных ими закладок. В ходе обысков в арендуемых квартирах полицейские изъяли подготовленную для фасовки наркосинтетику – 480 и 220 граммов соответственно.

Сейчас оба иностранца заключены под стражу.