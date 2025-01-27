Новую образовательную программу будут совместно реализовывать Группа компаний «Трамплин», «Школа 21» от Сбера и ОмГУ им. Достоевского.

Заключение трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Группой компаний «Трамплин», Омским государственным университетом им. Ф. М. Достоевского и школой цифровых технологий «Школой 21» состоялось 27 января. В рамках договора 100 студентов омских вузов смогут изучить основы проектного менеджмента и познакомиться с современными методиками разработки.

Документ не случайно был подписан в стенах правительства Омской области. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Егор Горбатенко подчеркнул, что глава региона Виталий Хоценко уделяет большое внимание подготовке квалифицированных кадров для цифровой экономики.

– Достичь высоких результатов и быть конкурентным регионом невозможно без участия заинтересованного бизнеса. В Омске есть структуры, активно участвующие в создании образовательных программ и реализации проектов по формированию кадрового резерва ИТ-кадров. Большую работу в этом направлении проводит Группа компаний «Трамплин». Правительство Омской области, безусловно, поддерживает очередную инициативу «Трамплина», Омского госуниверситета и «Школы 21» по созданию новой образовательной программы, – сообщил зампред регионального правительства.

Как отметил заместитель руководителя ГК «Трамплин» Сергей Маркер, одной из приоритетных задач группы компаний является создание условий для развития инноваций. Речь идет как об инфраструктуре, так и о соответствующей интеллектуальной и образовательной среде.

– В 2021 году совместно с региональным Агентством стратегических инициатив мы открыли площадку «Точка кипения Омск», которая стала центром притяжения технологических предпринимателей. В 2023 году команда «Точки кипения Омск» начала реализовывать образовательные акселерационные программы для университетских стартапов, в которых уже приняли участие порядка двух тысяч студентов. По инициативе руководителя ГК «Трамплин» Святослава Капустина в Омске начало работать региональное представительство фонда «Сколково», создан венчурный фонд «Трамплин» и открыта первая очередь технопарка, – напомнил Маркер. – С прицелом на будущее мы также реализуем несколько образовательных проектов: центр современного образования «Юнита», центр олимпиадной подготовки и программа стипендиальной поддержки математически одаренных детей «Трамплин». Надеемся, что и новая программа школы «21 век» даст хороший синергетический эффект в подготовке кадров будущего.

«Школа 21» – школа программирования от Сбера, которая дает возможность участникам от 18 лет получить прикладные навыки в ИТ-сфере, а компаниям – специалистов высокой квалификации. Подпись под омским трехсторонним соглашением поставил заместитель директора по развитию бизнеса «Школы 21» Роланд Рассоха.

– Одна из ключевых особенностей школы – методика обучения «Равный – равному». Она дает участникам возможность получить сильные теоретические и практические навыки программирования, а также мягкие навыки, такие как коммуникативность, критическое мышление, креативность, умение работать в команде и многие другие, – рассказал Рассоха о программе обучения. – Предоставляя студентам не только теоретические знания, но и практические навыки работы с реальными проектами, мы поможем специалистам получить опыт, необходимый для успешного старта в карьере.

Пройти двухмесячный курс обучения студенты смогут в ОмГУ им. Достоевского, но сама программа не предполагает участие нескольких учебных заведений. Благодаря участию ГК «Трамплин» для студентов-омичей обучение будет бесплатным.

– Наш университет предоставит площадку для обучения и выступит в роли интегратора. Поучаствовать же в программе смогут студенты и других вузов, и выпускники акселерационных программ ГК «Трамплин». Новые востребованные в современном мире навыки управления цифровыми проектами в итоге получат не только студенты профильных технических, но и гуманитарных специальностей, – пояснил ректор ОмГУ Сергей Замятин.

Конкурсный отбор для участия в новой образовательной программе начнется 15 февраля, а само обучение стартует 15 марта. После обучения участники получат документы о повышении квалификации и сертификаты «Школы 21», подтверждающие совершенствование уровня знаний.