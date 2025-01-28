Какие шаги стоит применить, чтобы лучше распоряжаться бюджетом.

Все мы знаем о том, как важно уметь грамотно распоряжаться своим личным бюджетом. Финансовая грамотность помогает жить спокойно, не переживая за деньги, и использовать их с умом. При этом уже с начала года повседневные траты увеличились, поскольку выросли цены и за проезд на общественном транспорте, и на многие услуги и товары. Стоимость техосмотра, по прогнозам аналитиков, для владельцев автомобилей, например, станет дороже в среднем на 7,5 % по стране.

Начало года – самое время для того, чтобы пересмотреть свой бюджет и найти варианты, как его оптимизировать для комфортной жизни. Это можно сделать в несколько этапов.

Шаг 1. Анализ ваших расходов.

В первую очередь необходимо понять, на что уходят ваши деньги. Без этого невозможно оценить, где можно сэкономить.

Что делать?

Просмотрите свои банковские выписки и начните использовать приложения на своем смартфоне для учета бюджета. Разделите свои расходы на категории: жилье, еда, транспорт, развлечения, непредвиденные расходы. Это поможет вам понять, какие расходы можно снизить, а какие – нет. Кстати, некоторые траты можно снизить, если самостоятельно договариваться о цене. Например, так можно делать в Drivee. Особое внимание уделите мелочам. Например, регулярная покупка кофе навынос или частые перекусы в кафе могут казаться незначительными, но в месяц на эти расходы уходит немалая сумма. Даже небольшие изменения в привычках могут значительно отразиться на вашем бюджете.

Шаг 2. Планирование бюджета.

На втором этапе нам необходимо подумать над грамотным распределением бюджета. Правильное планирование – это основа финансового благополучия.

Что делать?

После того как мы проанализировали наши расходы, нужно понять, за счет чего мы будем экономить. Для этого стоит выделить две группы: обязательные (аренда жилья, кредиты, коммунальные услуги, еда, проезд и т. д.) и необязательные (развлечения, путешествия и т. д.). Установите лимиты на необязательные расходы. Например, не стоит тратить более 10 % от дохода на развлечения. Стоит определить для себя комфортное процентное соотношение, исходя из ваших интересов или потребностей. Выделяйте на сбережения 20–30 % от вашего дохода. Это может стать основой для создания финансовой подушки, а также поможет накопить на крупные цели, такие как покупка автомобиля или большое путешествие.

Шаг 3. Экономия на повседневных расходах.

Многие ежедневные расходы можно уменьшить, не жертвуя качеством жизни. Согласитесь, приятно улучшить финансовое состояние без необходимости отказываться от привычных удобств.

Что делать?

Обратите внимание на покупку оптом и по скидкам. Оптовая покупка продуктов, бытовых товаров и других вещей может существенно сократить расходы. Особенно выгодно это для товаров с долгим сроком хранения (например, крупы, консервы, бытовая химия). Используйте кешбэк-сервисы и бонусные программы. Программы лояльности и кешбэк-сервисы позволяют вернуть часть потраченных денег. Это может быть полезно не только при покупках, но и при оплате услуг. Сравнивайте цены и ищите выгодные предложения. Прежде чем делать покупку, всегда стоит сравнить цены в разных магазинах или онлайн-платформах. Даже небольшие скидки могут привести к ощутимой экономии, если делать это регулярно. Выбирайте выгодный транспорт. Рассмотрите варианты сэкономить на транспорте, например, в сервисе для заказа городских поездок Drivee пассажир сам предлагает цену за поездку в приложении, а водитель может согласиться с ней или предложить свою. Это зачастую обходится дешевле.

Шаг 4. Энергоэффективность и экономия на коммунальных услугах.

Один из часто упускаемых факторов – это контроль за расходами на электроэнергию, воду и отопление.

Что делать?

Используйте энергосберегающее оборудование. Переключите светильники на светодиодные лампы и отключайте электроприборы, когда они не используются. Это простые шаги, которые со временем приведут к снижению счета за электроэнергию. Проверьте теплоизоляцию жилья. Хорошая изоляция может значительно сократить расходы на отопление зимой и охлаждение летом. Следите за расходом воды. Установите водосберегающие насадки на краны и душевые, а также регулярно проверяйте утечки в трубах.

Одним из первых шагов на пути к экономии, которые вы можете попробовать уже сейчас – скачать приложение для заказа городских поездок Drivee и договориться о цене поездки напрямую с водителем. В приложении вы предлагаете свою цену поездки, а водитель соглашается с ней или предлагает свою. После этого вы увидите предложения откликнувшихся водителей и сможете выбрать водителя по рейтингу, автомобилю, времени подачи и, конечно, цене. Также в приложении доступны заказ доставки и междугородних поездок.

Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play и AppGallery.

Drivee – сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами. 0+

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