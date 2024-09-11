Свои знания в области практических финансов смогли проверить сотрудники бюджетных организаций Омска.

В Омске при поддержке Банка ПСБ и Академии ПСБ провели игру по финансовой грамотности «Время денег» для участников I Регионального форума финансовой культуры. Свои знания в области практических финансов смогли проверить сотрудники бюджетных и финансовых организаций, а также министерств и ведомств Омска.

«Время денег» – это командная игра, в ходе которой участники рассматривают различные типовые жизненные ситуации, принимают финансовые решения и оценивают их результативность.

Командам даются определенные условия, при которых они должны грамотно распланировать общий бюджет, погасить кредит, сформировать резерв денежных средств, выгодно вложить накопления и в конечном счете прийти к финансовому благополучию. Особое внимание было уделено развитию навыков управления личным бюджетом, контроля долговой нагрузки, а также обеспечению финансовой безопасности, эффективному использованию банковских продуктов для накопления и приумножения капитала. Победила команда, участники которой смогли первыми собрать сумму, необходимую для реализации финансовой цели.

– Сегодня просто необходимо быть финансово грамотным, чтобы уметь ориентироваться во множестве современных финансовых инструментов и рационально управлять своими денежными средствами. И ПСБ делает это при помощи оригинальной игры «Время денег» – проводит обучение, которое помогает россиянам сформировать правильные финансовые привычки и здоровое отношение к деньгам. Уверена, что тренинг в игровой форме – один из лучших способов получить и закрепить знания в этой важной области, – подчеркнула Елена Кувшинова, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ДО «Омский».

Отметим, что деловая игра «Время денег» разработана ПСБ и Академией ПСБ и проводится в разных городах присутствия банка в рамках реализации стратегии повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации.

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