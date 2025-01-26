После операции кровоснабжение в голени восстановлено.

В омской медчанчасти № 4 провели уникальную операцию, позволившую сохранить 50-летней женщине ногу, которую хотели ампутировать. В апреле 2024 года на даче Наталья (фамилию и отчество пациентка предпочла не называть) почувствовала резкую боль и похолодание в правой ноге.

На следующий день омичка обратилась за медицинской помощью в одно из лечебных учреждений, где после осмотра и исследований была отправлена домой. Когда боли не прекратились, ее срочно прооперировали, проведена непрямая тромбэктомия. Однако и это не помогло. Встал вопрос об ампутации конечности.

– Через некоторое время после оперативного вмешательства боли вернулись, обезболивающее не помогало, нога была холодной, онемела. В один из дней увидела на пальцах трофические язвы. После консультации у врача-сосудистого хирурга, когда он предложил мне ампутацию, я поняла, что шансов у меня нет. Я остаюсь один на один с критической ишемией нижних конечностей, – пояснила Наталья.

В июне 2024 года Наталья обратилась на плановый прием в поликлинику к заведующему отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения МСЧ № 4 Виктору Скальскому. После приема ее госпитализировали в хирургическое отделение с непростыми диагнозами: атеросклероз артерий нижних конечностей, подострый тромбоз ПКА справа.

6 июня Наталье сделали операцию, восстановив кровоток в нижней конечности.