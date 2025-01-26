Регион обогнал Республику Алтай и Севастополь.
Журнал «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» составил национальный туристический рейтинг по итогам 2024 года. В качестве критериев оценки эксперты использовали уровень развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры, доходность туризма, популярность региона у туристов, развитие санаторно-курортной отрасли, туристическая уникальность, уровень преступности, туристический поток.
При этом Омская область неожиданно заняла 31-е место из 85, возглавив «серебряную группу» рейтинга. При этом регион обогнал по количеству баллов популярные среди туристов Республику Алтай, Севастополь, Мурманскую, Владимирскую и Вологодскую области. По каким параметрам Омская область стала лидирующей в этой группе, не уточняется.
Топ-5 рейтинга ожидаемо стали Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Крым.