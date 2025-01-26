Федеральная сеть Chicko заработает в Нефтяниках.

В Омске 1 февраля откроется вторая точка федеральной сети Chicko. Новое кафе заработает в торговом комплексе «Терминал» на проспекте Мира, 9б, в Нефтяниках. В день открытия гостей ждут развлекательная программа с рандом дэнс, розыгрыши и выступления танцоров.

Первая точка Chicko в Омске появилась в июле 2024 года на проспекте К. Маркса, 18. Кафе предлагает оригинальные корейские блюда и работает по франшизе. В Омске развитием этой сети занимается основатель бренда «Суши-Маркет» Андрей Колмогоров.

Это не первая сеть корейской кухни в Омске. Помимо Chicko, здесь работают «Лапшичная с маленьким цветком в большом окне», Marimoto, «Azia.ты», TomYumBar.