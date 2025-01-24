Омск-Информ
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За 1,3 млн рублей будущему подрядчику предстоит выяснить рельеф локации у стадиона «Сатурн».

На сайте госзакупок появилась заявка на поиск подрядчика для проведения инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий для строительства модульного бассейна на территории бывшего стадиона «Сатурн» по ул. Бульварной. Возведение объекта, на который выделена федеральная субсидия в 267 млн. рублей, анонсировалось ранее губернатором Омской области Виталием Хоценко.

Заказчиком выступает автономное учреждение Омской области «Дирекция по управлению спортивными сооружениями», которому передали участок в бессрочное пользование.

По начальной стоимости в 1,3 млн рублей будущему исполнителю предстоит на основе изысканий получить данные о ситуации на объекте и рельефе местности, о существующих зданиях и сооружениях, инженерных сетях. Необходимо уложиться в 35 дней с даты заключения договора.

·Спорт

За 1,3 млн рублей будущему подрядчику предстоит выяснить рельеф локации у стадиона «Сатурн».

На сайте госзакупок появилась заявка на поиск подрядчика для проведения инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий для строительства модульного бассейна на территории бывшего стадиона «Сатурн» по ул. Бульварной. Возведение объекта, на который выделена федеральная субсидия в 267 млн. рублей, анонсировалось ранее губернатором Омской области Виталием Хоценко.

Заказчиком выступает автономное учреждение Омской области «Дирекция по управлению спортивными сооружениями», которому передали участок в бессрочное пользование.

По начальной стоимости в 1,3 млн рублей будущему исполнителю предстоит на основе изысканий получить данные о ситуации на объекте и рельефе местности, о существующих зданиях и сооружениях, инженерных сетях. Необходимо уложиться в 35 дней с даты заключения договора.