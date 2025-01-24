Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В заведении продолжат готовить вегетарианские блюда еврейской кухни.

В здании Иртышского пароходства скоро откроется вегетарианское кафе еврейской кухни GOROH. С торца уже появилась вывеска с названием.

В меню кафе присутствует фалафель – шарики из турецкого гороха, обжаренные во фритюре. Кроме того, адепты израильского стрит-фуда могут попробовать и другие традиционные блюда: хумус, птитим, дал, сабиах, шуит-суп. 

Ранее заведение работало в торговом комплексе «Пять звезд» на ул. Карла Либкнехта, но летом заведение закрылось.

·Экономика/Бизнес

В заведении продолжат готовить вегетарианские блюда еврейской кухни.

В здании Иртышского пароходства скоро откроется вегетарианское кафе еврейской кухни GOROH. С торца уже появилась вывеска с названием.

В меню кафе присутствует фалафель – шарики из турецкого гороха, обжаренные во фритюре. Кроме того, адепты израильского стрит-фуда могут попробовать и другие традиционные блюда: хумус, птитим, дал, сабиах, шуит-суп. 

Ранее заведение работало в торговом комплексе «Пять звезд» на ул. Карла Либкнехта, но летом заведение закрылось.