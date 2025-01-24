Обозреватель «Омск-информа» побывал в популярных заведениях, познакомившись и с ночной жизнью города. Оказалось, что в Омске мало мест, где можно потанцевать.

Ресторанный бизнес в 2024 году показал уверенный рост, гости вернулись в большинство заведений общепита. Предприниматели продолжают открывать новые кафе и рестораны, причем два года подряд в Омске чаще появлялись заведения премиум-сегмента или чуть выше среднего. Поскольку по барам и ресторанам в основном ходит одна и та же публика, если где-то количество гостей прибывает, то в других местах должно быть наоборот.

Традиционные ресторанные дни – пятница и суббота. В популярные заведениях столик лучше заказывать заранее. А в праздничные и предпраздничные дни нужно быть готовыми к тому, что все больше заведений устанавливают депозит. Причем аппетиты даже относительно демократичных баров-ресторанов растут - депозит составляет 3-4 тыс. рублей на человека. Кстати, требование вносить невозвратную предоплату за бронь противоречит российскому законодательству, но, скорее всего, об этом мало кто задумывается. Понятно, что заведения не заинтересованы в гостях, заказывающих чай с десертом или пару коктейлей на весь вечер, особенно при полной загрузке зала. Поэтому вводятся такие ограничительные меры.

Танцуют все

В Омске явно недостаточно мест, куда приходят потанцевать. Одно из них – ресторан-клуб «Малибу», пользующийся неизменной популярностью, и сюда не всегда можно попасть без предварительной брони.

«Малибу» уже полтора десятка лет притягивает любителей танцев, живой музыки, а также караоке до утра. За программу взимается плата, может быть и депозит. Причем, если вы придете вечером, предоплата может обойтись в 3000 рублей, а если подтянетесь после полуночи, уже в вдвое ниже. Обычно в программе: ведущий и DJ, шоу-балет и вокалист.

Сюда стоит сходить, чтобы, например, послушать исполнителя мировых поп-хитов, музыканта в стиле регги из Конго Эрика Бегу.

Его энергетика зажигает буквально всех и не дает усидеть на месте. Нам довелось увидеть на танцполе двух мужчин, передвигающихся на колясках. Причем они сумели заинтересовать девушек и затем перебрались за их столик.

В целом в «Малибу» сохраняются цены чуть выше средних на блюда и напитки. К качеству не придерешься. Часто посетители ограничиваются коктейлями, особенно после полуночи.

Выбрать депозит на одних напитках несложно. Но можно заказать что-то из разнообразного меню, где много легких салатов на основе овощей и зелени, неплохой выбор блюд на гриле. Есть легкие десерты.

Уже не украинский « Шинок »

Самобытный ресторанчик на улице Тарской пару лет назад не особо заметно пережил легкий ребрендинг. Бывший «Украiнський шинок» стал рестораном «Уютный шинок». Впрочем, внутри практически ничего не изменилось – все то же убранство придорожного малоросского кабачка.

Изобильное меню читается как песня: «Холодец бабусин», салаты «Шинкарь», «Червона рута», «Справный хлопец», горячие закуски «Хрюндель». «Борщ пана Головы» подается с лепешкой, сметаной, горчицей, хренодером, соленым салом и рюмочкой хлебной настойки…

Но, к сожалению, такое пестрое разнообразие «компенсируется» тем, что многих блюд может не оказаться в наличии. Например, не оказалось котлеты по-киевски, на которую, собственно, и шли.

Кухня разочаровала. Когда-то шинок считался демократичным заведением. Сейчас при ближайшем рассмотрении понимаешь, что какие-то блюда «выезжают» только за счет подачи. К примеру, аналог салата «Цезарь» состоит наполовину из сухарей. А в «Морском диве» обнаружилось всего по паре креветок и кусочков семги.

В шинке совсем небольшой танцпол, музыкальное сопровождение обеспечивает ВИА «Водограй».

Группу, в репертуаре которой много песен советских времен, похоже, любят люди старшего возраста. Их было немало и в зале, и на танцполе. Причем, как выяснилось, здесь много завсегдатаев, в том числе приезжающих отдохнуть из сел, куда более ста лет переселились малороссы.

Второй раз за короткий промежуток времени довелось увидеть людей с ограниченными возможностями, гуляющими в ресторане. В компании взрослых оказалось несколько особенных детей, праздновали чей-то день рождения. Такая тенденция радует - услуги заведений ресторанов и баров становятся доступнее для людей любого возраста и состояния здоровья.

Итого: чек на двоих 4700 рублей. В заказе: два салата, два горячих блюда плюс напитки.

Квартирники, пышки и шаверма

Даже зимой пивные заведения в Омске не пустуют. В ресто-баре «Питер» предлагают согревающие напитки и приглашают на квартирники. «Питер» - одно из первых концептуальных заведений, открывшихся на Любинском проспекте после реконструкции к 300-летию Омска. В интерьере здесь мало что меняется с момента открытия. Но в меню новые позиции периодически появляются. Конечно же, сюда приходят отведать «питерских» блюд: салаты «Онегинский» и «Северо-столичный», шаверму с Литейного. Отдельный раздел - питерские пышки.

Если бронировать столик на квартирник, депозит встанет в 1000 рублей на одного человека. Отдельной платы за вход нет. Акустические концерты – это, как правило, один исполнитель.

К примеру, в репертуаре вокалиста Василия Елисеева, на который попали мы, звучали песни из репертуара групп «Кино», «Чайф», «Звери», «ДДТ», «Чиж &Co» и других, преимущественно - русский рок.

«Питер» - приятное атмосферное место, куда можно забежать ненадолго одному или посидеть с друзьями. Разок можно заглянуть и на квартирник. Жаль, если это место перестанет существовать. По некоторым данным, такая опасность существует.

Итого: счет на двоих – 4500 рублей. В заказе: два салата, пышка с семгой, стейк из семги, согревающие напитки.

Большой вопрос к кухне, поскольку один из салатов пришло ждать около часа, хотя зал не был перегружен посетителями.

«У Пушкина» Vs «Сибирская корона»

Само существование такого заведения? как ресторан-пивоварня «У Пушкина», безусловно, является одной из омских «фишек». Крафтовые напитки тут варят прямо на месте, в подвале областной научной библиотеки имени Пушкина. Гости города не верят, что такое в принципе возможно, пока не увидят своими глазами.

«У Пушкина» всегда отличался демократичными ценами, хорошим выбором напитков, качественной кухней без изысков. В какой-то момент в барной зоне появился прилавок с крафтовыми сырами и колбасам. «Правильные напитки, правильная музыка» – это долго соответствовало действительности.

На небольшой сцене продолжают выступать музыканты, в том числе, приезжие. Из плюсов – заведение большое, почти всегда есть свободные места. Сюда приходят, в том числе и потанцевать.

По выходным «У Пушкина» официально работает до 2-х ночи. Вот тут начинаются минусы. Гостей по непонятным причинам выпроваживают уже во втором часу. А если кто-то не понял, в полвторого могут вывести чуть ли не под белы рученьки. Охрана ведет себя довольно жестко? и это оправдано во время массовых мероприятий, например, когда одновременно проходит несколько корпоративов и кто-то проявляет неадекватность. Но если людям, ведущим себя прилично, буквально не дают доесть-допить и указывают на выход, вряд ли они сюда захотят вернуться.

Итого: счет на двоих - 9100 рублей. В заказе: рыбное плато, два салата, два горячих блюда и крафтовые напитки. Категорически не рекомендуем рыбу собственного посола.

«Сибирская корона» - одна из старейших сетей пивных ресторанов Омска. Действительно, здесь сохраняются традиции, поддерживается своя особая атмосфера. Персонал ведет себя доброжелательно и внимательно по отношению к гостям. Меняются люди, но своим принципам рестораны не изменяют более двух десятков лет. И сюда хочется вернуться. Но надо понимать, что человеческий фактор никто не отменял. Несмотря на единое меню, одни и те же блюда по вкусу могут отличаться в разных локациях. К примеру, изумительно готовят мясо на мангале в «Короне» на улице Партизанской. А вот мясной сет в ресторане на Красном Пути порадовал не так.

В «Сибирскую Корону» на проспекте Маркса приходят пообщаться, посмотреть прямые трансляции игр ХК «Авангард». В выходные и праздничные дни можно поспасть на выступление кавер-групп. В общем, тем, кто предпочитает стабильность, рекомендуем.

Итого: счет на двоих - 4200 рублей. В заказе: две салата, мясной микс из печи, напитки.

«Сибирская корона», негласно соперничающая с «У Пушкина», в моменте явно выглядит привлекательнее с точки зрения сервиса и клиентоориентированности. Но никогда не поздно что-то изменить, уже начиная «с вешалки».

Спокойно поужинать

Поход в ресторан — это маленький праздник, для которого нужен повод. Но иногда возникает необходимость просто поужинать после работы, каких-то дел или прогулки по центру города. Зайти куда-то после концерта или спектакля, посидеть в приятном месте, пообщаться под фоновую музыку. Для таких целей подходит семейный ресторан «Где же кролик», в котором три зала для разных целей.

Итого: чек на двоих - 2900 рублей. В заказе: два салата, морс, алкоголь. Рекомендуем блюда с ростбифом, гриль-меню всегда на высоте, интересные легкие десерты.

…В один из выходных довелось наблюдать, как группы людей, жаждущих «продолжения банкета», искали место на задворках Любинского проспекта. Дело в том, что в пандемию многие заведения сократили часы работы до 23-24 часов. К наплыву гостей заведения не всегда готовы. А любители потанцевать, уже сейчас испытывающие дефицит выбора, вскоре могут лишиться последних крупных ночных клубов на улице Кемеровской. Но как известно, не только природа не терпит пустоты. Омск ждет открытия как минимум одного глобального заведения уже летом этого года.