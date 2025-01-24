Омск-Информ
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·Общество

Всего планируется снести 11 аварийных деревьев.

На «зеленой комиссии» в мэрии Омска обсудили вырубку деревьев в сквере имени Владимира Варнавского, расположенного у здания областного Заксобрания на Красном Пути. С соответствующей заявкой обратилось хозяйственное управление правительства Омской области.

Комиссия дала разрешение на снос 11 аварийных деревьев: 8 елок, двух сосен, березы и нескольких кустарников, сообщает портал Om1.ru. Планируется обрезка еще семи деревьев.

·Общество

Всего планируется снести 11 аварийных деревьев.

На «зеленой комиссии» в мэрии Омска обсудили вырубку деревьев в сквере имени Владимира Варнавского, расположенного у здания областного Заксобрания на Красном Пути. С соответствующей заявкой обратилось хозяйственное управление правительства Омской области.

Комиссия дала разрешение на снос 11 аварийных деревьев: 8 елок, двух сосен, березы и нескольких кустарников, сообщает портал Om1.ru. Планируется обрезка еще семи деревьев.