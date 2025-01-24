Информирование предусмотрено нормативными актами на региональном уровне.

После инцидента с поездкой чиновницы кабмина Курской области в Индию врио главы этого региона Александр Хинштейн задумался о новом порядке. После опроса в своем телеграм-канале он принял решение предусмотреть изменения в нормативные акты области, чтобы подчиненные уведомляли губернатора о своих заграничных поездках.

Как оказалось, в Омской области все уже давно продуманно. Представители омского облправительства сообщают о своих иностранных вояжах руководителю, губернатору.

– Нормативными актами регламентировано уведомление руководителя, – цитирует пресс-секретаря губернатора Омской области Мину Ахвердиеву «СуперОмск».

На данный момент на государственном уровне поездки за рубеж для чиновников не запрещены. Однако у регионов есть право формировать свои нормативные акты, регламентирующие иностранные вояжи.