Федеральная антимонопольная служба обосновала это сугубо экономическими причинами.

Цена на картофель в России выросла на фоне низкой базы в 2024 году, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Он напомнил о высоком урожае этого корнеплода в 2023 году, что привело к снижению цен. Сейчас же цена растет из-за меньшего количества собранного аграриями картофеля.

– Когда в прошлом году из-за большого урожая была очень низкая цена, а сейчас цена скорректировалась, и нас спрашивают: почему же такая цена? Мы говорим: потому что была низкая база в прошлом году, – сказал Шаскольский в эфире телеканала «Россия 24».

По данным Росстата, в 2024 году цены на картофель выросли на 92 %. За год до этого на фоне рекордного урожая они снизились на 16 %.