Об этом рассказали в телеграм-канале школы боевых искусств.

В телеграм-канале школы смешанных единоборств «Шторм», появилось сообщение, что ее создателю Александру Шлеменко вручили медаль «За содействие СВО». Награду он получил за то, что в сентябре прошлого года по просьбе родителей своего воспитанника, который находится в зоне спецоперации, приобрел автомобиль УАЗ.

– Я хочу поблагодарить вас за ваше желание помочь, за то, что своим личным примером показываете, какой должна быть семья. Мне хочется вспомнить героя фильма «Брат-2», который говорил, что сила в правде. Мы сильные, мы победим, – сказала перед вручением мать бойца, находящегося в зоне боевых действий.

После получения награды Шлеменко провел экскурсию по школе, показав пояса и награды, которые получили его воспитанники.