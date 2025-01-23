Завод имени Баранова и «Сатурн» хотят сделать единым предприятием, чтобы оптимизировать цепочки управления, производственные и вспомогательные процессы.

Накануне Омск посетил бывший министр обороны РФ, а ныне директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков. Вместе с руководителем Объединенной двигателестроительной корпорации Александром Грачевым он встретился с губернатором Виталием Хоценко.

Как сообщили в областном правительстве, на совещании обсуждалось в том числе объединение двух крупных омских заводов – филиала АО «ОДК» – «ОМО им. П. И. Баранова» и филиала ПАО «ОДК-Сатурн» – «ОМКБ».

– Объединение двух филиалов позволит оптимизировать цепочки управления, производственные и вспомогательные процессы, а также более эффективно использовать имеющиеся ресурсы в условиях увеличения производственных программ. Работа в этом направлении продолжается, – сообщил Хоценко.

Также стороны обсуждали проект создания серийного производства перспективных малоразмерных турбореактивных двигателей и развитие системы подготовки кадров госкорпорации «Ростех». С сентября прошлого года она функционирует на базе Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского.