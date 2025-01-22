Мы составили гид по самым интересным российским городам, куда можно улететь прямым рейсом из Омска.

Большинство из них – субсидированные, а значит, билеты по сниженным тарифам доступны всем категориям путешественников.

Тобольск

Тобольск – старинный город в Тюменской области, который зимой выглядит по-настоящему сказочно. Обязательно посетите Тобольский кремль с постройками XVIII–XIX веков, Софийский собор, Гостиный двор, Музей семьи императора Николая II, Тюремный замок. Найдите всех Ангелов Тобольска и загадайте желания у каждого из них. А кафе и рестораны с сибирской кухней оставят у вас самые «вкусные» воспоминания. Завершить обширную культурную программу мы рекомендуем посещением термальных источников, которых так много в Тюмени и ее пригородах.

Субсидированный рейс Омск – Тобольск – Омск выполняется по четвергам и воскресеньям. Время в пути 1 час.

Иркутск

В Иркутск прилетают не только, чтобы отправиться на озеро Байкал и полюбоваться его ледовыми орнаментами. И сам город заслуживает внимания путешественников. Обязательно посетите «130 квартал» – историческую часть города с деревянными домами и уютными улочками, набережную Ангары, этнопарк «Золотая Орда», музей деревянного зодчества «Тальцы» и другие интересные места.

Рейс Омск – Иркутск – Омск выполняется по вторникам и субботам. Время в пути 3 часа.

Красноярск

Красноярск – город, который стоит на могучей реке Енисей, не замерзающем даже зимой. Посетите национальный парк «Столбы», где можно насладиться прогулками по заснеженному лесу, подняться на скалы-останцы удивительной формы и сделать потрясающие фотографии. Для тех, кто любит активный отдых, предлагаются маршруты разной сложности. Покатайтесь на лыжах и сноуборде – в Красноярске и его окрестностях есть несколько горнолыжных комплексов, например фан-парк «Бобровый Лог». Обязательно посетите село Овсянка с современным музеем, посвященным Виктору Астафьеву, и уютный Дивногорск. Рестораны сибирской кухни – это еще один бренд Красноярска, пропустить который нельзя.

Субсидированный рейс Омск – Красноярск – Омск выполняется по понедельникам и субботам. Время в пути 2 часа.

Казань

Казань известна своим богатым культурным и историческим наследием. Посетите Казанский Кремль, главную достопримечательность города, внесенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри Кремля находятся несколько музеев, мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. Улица Баумана – пешеходная улица в центре Казани, известная своими магазинами, кафе и ресторанами. Зимой здесь особенно уютно. В Казани и ее окрестностях есть несколько горнолыжных курортов. Еще один повод приехать в Казань – это попробовать национальную татарскую кухню.

Субсидированный рейс Омск – Казань – Омск выполняется по вторникам, четвергам и воскресеньям. Время в пути 2 часа 40 минут.

Екатеринбург

Столица Урала – это идеальное направление для путешествия. Совершите прогулки по историческому центру и посетите современные городские локации, отправьтесь покорять лыжные склоны или отключитесь от забот в одном из термальных комплексах. Выберите свой идеальный музейный маршрут и завершите вечер, попробовав блюда уральской кухни.

Субсидированный рейс Омск – Екатеринбург – Омск выполняется по понедельникам и пятницам. Время в пути 1 час 50 минут.

Сочи

Зимний отдых на Черном море – это всегда беспроигрышный вариант, предпочитаете вы активное времяпрепровождение или спокойные прогулки по набережной у моря. Зимой вы можете покорять трассы курорта Красная Поляна, ездить на разнообразные экскурсии, отдыхать в современных спа-отелях и обязательно наслаждаться кавказской кухней.

Рейс Омск – Сочи – Омск выполняется по понедельникам, четвергам и субботам, с февраля добавится вылет по вторникам. Время в пути 4 часа 30 минут.

Уфа

Уфа предлагает множество причин для визита, а с наступлением зимы появляется еще один повод – посещение современного горнолыжного курорта «Ак Йорт», который находится в черте города. Если вы не поклонник лыжных трасс и предпочитаете активный отдых познавательному, советуем вам обязательно посетить памятник Салавату Юлаеву, монумент Дружбы народов, мечеть Ляля-Тюльпан, Успенский собор и парк Победы, Гостиный двор, Башкирский государственный театр оперы и балета. Также стоит посетить местные музеи и галереи, чтобы узнать больше о культуре и истории Башкортостана.

Субсидированный рейс Омск – Уфа – Омск выполняется по понедельникам и четвергам. Время в пути 2 часа 10 минут.

Ямал

Зима на Ямале – это особенное время года, когда природа преображается, а туристы приезжают сюда, чтобы познакомиться с традиционной культурой коренных народов. Невероятное северное сияние – это тоже бренд Ямала. Здесь оно особенно ярко выражено благодаря чистому небу и отсутствию светового загрязнения. Национальная еда жителей Севера – только здесь вы попробуете строганину из рыбы и оленины, уху по-ямальски или десерты из дикоросов.

Рейсы из Омска выполняются по следующим направлениям: Омск – Салехард (по вторникам, четвергам и субботам), Омск – Ноябрьск (по воскресеньям), Омск – Надым (по понедельникам), Омск – Новый Уренгой (по вторникам, четвергам и субботам).