Омск-Информ
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·Образование

Визит министра, который обсуждался на встрече в Госдуме, анонсировал Олег Смолин.

Омскую область может посетить глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, сообщил депутат Госдумы Олег Смолин. По словам парламентария, дата приезда федерального чиновника уже известна.

– Дата известна, но пока ее озвучивать не будем, поскольку она может измениться, – цитирует Смолина портал «Город55».

Он добавил, что на встрече в Госдуме обсуждал с Кравцовым тему образования инвалидов и развитие образования в Омской области. Глава Минпросвещения готов помогать региону с ремонтом школ, детских садов, колледжей и объектов ОмГПУ.

·Образование

Визит министра, который обсуждался на встрече в Госдуме, анонсировал Олег Смолин.

Омскую область может посетить глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, сообщил депутат Госдумы Олег Смолин. По словам парламентария, дата приезда федерального чиновника уже известна.

– Дата известна, но пока ее озвучивать не будем, поскольку она может измениться, – цитирует Смолина портал «Город55».

Он добавил, что на встрече в Госдуме обсуждал с Кравцовым тему образования инвалидов и развитие образования в Омской области. Глава Минпросвещения готов помогать региону с ремонтом школ, детских садов, колледжей и объектов ОмГПУ.