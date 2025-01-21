Омск-Информ
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·Общество

В справочниках птиц, обитающих в Омской области, обыкновенная лазоревка отсутствует.

Жительница Омска Наталья Турышева обнаружила в парке имени 30-летия ВЛКСМ необычную для региона птицу – лазоревку обыкновенную. Ее появление вызвало у омички изумление.

– В Омске раньше обыкновенных лазоревок не было, и в справочниках Птиц Омска и Омской области эта птичка отсутствует. Омский житель – это белая лазоревка, или князек. Каково же было мое изумление, когда я увидела обыкновенную лазоревку в Парке 30-летия ВЛКСМ, – написала Турышева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам любительницы природы, птица была одна, появилась незаметно, к кормушкам не спускалась, а висела высоко на ветках лиственницы. Причем вниз головой – это обычное положение для данного вида.  

·Общество

В справочниках птиц, обитающих в Омской области, обыкновенная лазоревка отсутствует.

Жительница Омска Наталья Турышева обнаружила в парке имени 30-летия ВЛКСМ необычную для региона птицу – лазоревку обыкновенную. Ее появление вызвало у омички изумление.

– В Омске раньше обыкновенных лазоревок не было, и в справочниках Птиц Омска и Омской области эта птичка отсутствует. Омский житель – это белая лазоревка, или князек. Каково же было мое изумление, когда я увидела обыкновенную лазоревку в Парке 30-летия ВЛКСМ, – написала Турышева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам любительницы природы, птица была одна, появилась незаметно, к кормушкам не спускалась, а висела высоко на ветках лиственницы. Причем вниз головой – это обычное положение для данного вида.  