Власти считают, что это поможет поддерживать тишину и общественный порядок.

Сегодня в Омском городском совете прошло заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Депутаты единогласно одобрили запрет на ночную продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах.

Речь идет о так называемых наливайках – алкомагазинах, которые маскируются под кафе, поставив столик или два. При этом в «наливайках» отсутствуют другие признаки кафе, например, там нет возможности помыть руки. В результате омичи покупают там алкоголь, но распивают его не в заведении, а под окнами многоэтажек, на что жалуются горожане.

С 1 марта с 22:00 до 10:00 продавать алкоголь запретят в заведениях площадью меньше 50 кв. м, расположенных в многоквартирных домах. По предварительным подсчетам чиновников, под этот закон подпадут около 160–170 предпринимателей в городе.

Окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании горсовета.